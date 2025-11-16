Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u deplasmanda 98-84 mağlup etti ve 8'de 8 yaptı.

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Trabzonspor'u 98-84 mağlup etti.

TARİHİNDE BİR İLK

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde çıktığı tüm maçları kazandı ve Basketbol Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezona 8'de 8 ile giriş yaptı. Trabzonspor ise dördüncü mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş GAİN, ligin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket'i konuk edecek. Trabzonspor ise Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası