Beşiktaş derbiyi kazandı, 8'de 8 yaptı: Tarihinde bir ilk
TARİHİNDE BİR İLK
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde çıktığı tüm maçları kazandı ve Basketbol Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezona 8'de 8 ile giriş yaptı. Trabzonspor ise dördüncü mağlubiyetini aldı.
Beşiktaş GAİN, ligin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket'i konuk edecek. Trabzonspor ise Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
