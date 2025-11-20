Hamas, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği ve en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları, 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlatmayı amaçlayan tehlikeli bir tırmanış' olduğunu duyurdu. Öte yandan İsrail basını, ordunun Hizbullah'a yönelik günlerce sürecek bir savaşa hazırlandığını söyledi.

Hamas'tan, İsrail ordusunun Gazze'de birliklerine ateş açıldığı iddiasıyla Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

"BUNU, TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze ve Han Yunus kentlerinde gerçekleştirdiği aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 25'ten fazla Filistinlinin şehit düşmesine yol açan korkunç katliamı şiddetle kınıyoruz. Bunu, savaş suçlusu Netanyahu'nun halkımıza karşı soykırımı yeniden başlatmaya çalıştığı tehlikeli bir tırmanış olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail birliklerine ateş açıldığı iddialarının yalanlandığı açıklamada, İsrail'in bu iddialarını ateşkesi ihlal eden saldırılarını meşrulaştırmak için ortaya attığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de ev ve bina yıkma eylemlerini ve Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmayı sürdürerek ateşkese garantör olan ABD ve bölge ülkelerine meydan okuduğu belirtildi.

ATEŞKES ANLAŞMASININ GARANTÖRLERİNE ÇAĞRI YAPILDI

ABD yönetimine seslenilen açıklamada, ABD'nin duyurduğu taahhütleri yerine getirmesi, İsrail'i durdurmak için ciddi baskı yapması ile İsrail'in ateşkese saygı göstermesini ve Filistinlileri hedef alan saldırıları durdurmasını sağlama çağrısında bulunuldu.

Ateşkes anlaşmasının garantörleri olan Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara da seslenilen açıklamada, İsrail'i ateşkesi tehdit eden ihlallerini durdurmaya zorlama çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

"İSRAİL ORDUSU GÜNLERCE SÜRECEK BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Öte yandan İsrail merkezli Kanal 13 sitesinin haberine göre, ordunun Hizbullah'a yönelik günlerce sürecek bir savaşa hazırlandığı duyuruldu.

Söz konusu haberde, İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in siyasi liderlerin harekete geçmeye karar vermesi halinde güçlerin Gazze içinde geniş kapsamlı bir kara harekâtı başlatmaya tamamen hazır olduğunu söylediği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlu birliklerine ateş açıldığı iddiasıyla Han Yunus ve Gazze kentlerine hava saldırıları düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 77'sinin de yaralandığını duyurmuştu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası