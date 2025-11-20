İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 20 Kasım 2025 Perşembe günü Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından uygulanan planlı bakım, onarım ve anlık arızalar sebebiyle elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Sabah saatleri itibarıyla elektriksiz kalan İzmirliler, "Gediz Elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusuna cevapa arıyor. İşte Gediz elektrik güncek kesinti listesi....

İzmir'de sabah saatleri itibarıyla başlayan elektrik kesintileri, 20 Kasım 2025 Perşembe gününün en çok merak edilen konusu oldu.

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin planlı bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle İzmirliler enerjisiz kaldı. İşte Gediz Elektrik'in güncel kesinti listesi...

20 KASIM PERŞEMBE İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

20 Kasım Perşembe günü için Gediz Elektrik tarafından duyurulan veya anlık arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan bazı bölgeler anlık olarak duyurulmaktadır.

İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde yaşayanlar elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgileri GDZ Elektrik sayfası üzerinden öğrenebilir.

SEVCAN GİRGİN

