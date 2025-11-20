TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP lideri Özgür Özel'in odasına gelen Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki'yi herkesin içinde azarladığını söyledi. Atik; Özel'in "Hangi yüzle buraya geldin, bana ne faydan dokundu? Aralıkta kongre yapıp başka başkan seçeceğiz, yok hükmündesin" dediğini belirtti.

Medya Kritik programı dün akşam TGRT Haber'de ekrana geldi.

CHP'deki gerginliklere dikkat çeken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öfke patlaması yaşadığı anları anlattı.

"HANGİ YÜZLE BURAYA GELDİN?"

Grup toplantısının ardından odasına gelen Özel'in, il başkanını azarladığını belirten Atik, "Mektup konusuyla aynı gün oldu. Salı günü grup toplantısından sonra Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve heyeti ilçe başkanlarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makam odasında ziyaret ediyorlar. Özgür Özel 'Sen hangi yüzle buraya geldin?' diyerek tepki gösteriyor. 'Sen bana rağmen il kongresinde aday oldun seçildin, şimdi karşıma çıkıyorsun?' diyor. Bi de diyor ki 'Şimdi bana geldin Hatay Milletvekili var Mahmut Güzelmansur, onu da PM'ye sokmamızı istersiniz şimdi' diyor." ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYINDA İSTİFA EDECEKSİN"

Özel'in sinir patlaması yaşadığını ifade eden Atik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hızını alamıyor Özgür Özel; 'Hangi kurultayda bana faydan oldu, hep benim karşımdaydın' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim ama bir genel başkan il başkanını heyetinin yanında böyle fırçalamaz. 'Bana rağmen seçildin aralık ayında istifa edeceksin Hatay'da yeni bir kongre yapacağız başka birini başkan seçeceğiz. Benim açımdan yok hükmündesiniz. Biz biraz tökezlesek bizi devirirsiniz diyor."

Öte yandan Tiryaki iddiaları reddetti, Özel'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

