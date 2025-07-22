Kıbrıs Harekâtı’nın 51. yıl dönümü: 'Ayşe Tatile Çıktı' filminin çekimleri başladı

Lacivert Medya’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı “Ayşe Tatile Çıktı” filminin çekimlerine Kıbrıs Harekâtı’nın 51. yıl dönümünde başlandı.

Lacivert Medya’dan yapılan açıklamaya göre film, 1957-1974 arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesinin kalp acıtan insan hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak. Yapımcılığını Coşkun Özer’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturuyor.

Film, 1957’de Lefkoşa’da yaşayan idealist öğretmen Ali’nin hikâyesine odaklanıyor. Başrolleri Emre Bey ve Almida Ada’nın paylaştığı filmin CJ ENM Türkiye dağıtımı ile 28 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.