John Wick 5 çıkacak mı, ne zaman vizyona girecek? John Wick filminin yönetmeni yayın tarihi hakkında konuştu

Aksiyon denildiğinde akla ilk gelen filmlerden biri olan John Wick, 5 filmi ile gündeme geldi. Serinin hayranları, "John Wick 5 çıkacak mı, ne zaman vizyona girecek? sorularına cevap ararken, filmin yönetmeninden heyecan verici bir açıklama geldi. Başrolünde yine Keanu Reeves'in olacak John Wick 5'in yayın tarihine ilişkin tüm ayrıntılar...

Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick gişe başarısının ardından John Wick 5 çıkacak mı, ne zaman vizyona girecek? sorusu gündem geldi.

Son olarak yönetmen Yönetmen Chad Stahelski, John Wick 5 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

JOHN WİCK 5 ÇIKACAK MI?

Lionsgate, Nisan 2025'te gerçekleştirilen CinemaCon etkinliğinde John Wick: Chapter 5 filminin geliştirildiğine dair açıklamada bulundu.

Yani, John Wick 5 çıkacaktır. Yapımcılar, senaryo geliştirme süreci içinde olduklarını ve Keanu Reeves'in bir kez daha John Wick karekteri ile izleyicilerin karşısına çıkacağını duyurdu.

John Wick 5'te yönetmen koltuğuna yine Chad Stahelski oturacağı ve senaryo çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bilgisi verildi.

JOHN WİCK 5 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

John Wick 5'in ne zaman vizyona gireceği konusuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2026'ın sonu ya da 2027'in başında John Wick 5'in vizyona girmesi bekleniyor.

JOHN WİCK 5 NASIL DEVAM EDECEK?

John Wick 4'ün sonunda karakterlerin öldüğü üstü kapalı bir şekilde gösterilse de bu durum net değildir.

Yönetmen Chad Stahelski 5.filmde yeni bir yön vererek taze bir hikaye anlatacağı yönünde açıklama yaptı.