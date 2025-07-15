John Wick 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden izleyicilerin karşısına çıkıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2025 21:25 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 21:25 - Güncelleme:

Keanu Reeves, Film, Aksiyon, Suikast, 2019, Haber

John Wick 3 konusu ve oyuncuları ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Film 2019 yılında beyaz perdede gösterime girdi. serinin ikinci filmi olan John Wick: Bölüm 2'nin devamı niteliğindedir. Peki, John Wick 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı yapım, John Wick 3, ilk ve ikinci filmde yaşanan olayların devamını ele almaktadır. Peki John Wick 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar... John Wick 3 bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı serinin üçüncü filmi John Wick 3: . çekimlerine 2018'in başında başlanıldı ve 29 Mayıs 2019'da vizyona girdi. JOHN WICK 3 KONUSU VE HİKAYESİ NE? Aksiyon serisinin üçüncü filmi olan John Wick: Chapter 3 - Parabellum'da John Wick, Continental Oteli'nin kurallarını çiğnediği için excommunicado ilan edilir. Ardından başına 14 milyon dolarlık ödül konulur. Kiralık katillerinin hedefi haline gelen John Wick, dünyanın tüm suikastçıları peşindeyken Newyork'tan kaçmasını konu ediniyor. JOHN WICK 3 OYUNCULARI KİMLER? Keanu Reeves Ian McShane Mark Dacascos Laurence Fishburne Asia Kate Dillon Halle Berry Lance Reddick Anjelica Huston Saïd Taghmaoui Jerome Flynn Boban Marjanović Randall Duk Kim İlgili Haber 15 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda ne var?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin