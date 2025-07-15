15 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda ne var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2025 20:43 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 20:44 - Güncelleme:

TRT1, Kanal D, Star TV, Show TV, Haber

15 Temmuz 2025 Salı günü TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Buna göre, TRT 1 'de Son Sefer, Kanal D'de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Star Tv'de John Wick 3, Show'da Güldür Güldür Show, Tv8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü ekrana gelecek.

15 Temmuz günü TV yayın akışı listesi güncellendi. Bu akşam 15 Temmuz olması sebebiyle Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV'da birbirinden farklı filmler ekrana gelecek. 15 TEMMUZ'DA TELEVİZYONDA NE VAR? 15 Temmuz yayın akışında bu akşam Tv'de bugün TRT 1'de Türk Sineması "Son Sefer", Kanal D'de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de John Wick 3 filmi yayınlanacak. Aynı zamanda yarışma programları yeni bölümleri izleyicileriyle bir araya gelecek. 15 TEMMUZ TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Türk Sineması "Son Sefer"

01:50 Kim Gitsin?

03:00 Seksenler

03:30 Türk Sineması "Mahrem Kumpas İtiraf" 15 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

23:15 Süper Volkan

01:00 Süper Volkan

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Poyraz Karayel 15 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Güven Bana

23:20 Börü / Yerli Sinema

01:40 Börü / Yerli Sinema

04:00 Aldatmak 15 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

00:00 Yoksul

01:30 Kızılcık Şerbeti

03:45 Yoksul 15 TEMMUZ STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 John Wick 3

22:30 John Wick 3

01:00 Keloğlan Geliyor

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş 15 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

01:30 Gazete Magazin

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:30 Dizi 15 TEMMUZ NOW TV YAYIN AKIŞI 20.00 Yetenek Sizsiniz

00.15 İlk Buluşma İlgili Haber MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin