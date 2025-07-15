MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2025 15:28 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 15:28 - Güncelleme:

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MasterChef Türkiye ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. İlk üç yarışmacının ardından ana kadroya giren 4. yarışmacı da 14 Temmuz'da yayınlanan bölümde belli oldu. Yarışmacılar Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'ten en yüksek puanı alarak ana kadroya girmek için mücadele ediyor.

MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu merak ediliyor. 14 Temmuz Pazartesi yayınlanan bölümde ana kadroya giren yeni isimde belli oldu. MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. YARIŞMACI KİM OLDU? 14 Temmuz Pazartesi yayınlanan bölümde ilk etapta 11 yarışmacı kuzu ciğerle lezzetli yemekler hazırladı. 45 dakikalık süre sonunda en iyi 6 yarışmacı finale çıktı. İkinci etapta yarışmacılardan "ekler" tatlısı hazırlamaları istendi. 55 dakikalık süre sonunda son ikiye Onur ve Hilal kaldı. Gecenin sonunda en iyi ve başarılı tabağı yaparak MasterChef'te ana kadroya giren 4. yarışmacı Onur oldu. MASTERCHEF ONUR DİKBAŞ KİMDİR? 25 yaşında olan Onur Dikbaş, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Gastronomi bölümü mezunu olan Onur, 6 yıldır sektörün içinde yer alıyor. Okulu bitirdikten sonra Miami'ye giderek ünlü bir şefle çalışan Onur, Michelin yıldızlı bir restoranda Executive Chef olarak çalıştı. İlgili Haber MasterChef'te ana kadroya kimler girdi? Kadroya giren 3. isim belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan