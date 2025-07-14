MasterChef'te ana kadroya kimler girdi? Kadroya giren 3. isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 07:26 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 07:26 - Güncelleme:

MasterChef Türkiye, Furkan, Eylül, Yemek, Haber

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren üçüncü isim 13 Temmuz 2025 Pazar günü belli oldu. İlk etapta şeflerin belirlediği yemeği yapan yarışmacılar arasından en iyi dokuz isim ikinci etaba kalıyor. Bu etabın sonucunda en başarılı isim ana kadroya geçiyor. MasterChef ana kadroya giren isimler merak edildi.

MasterChef Türkiye 2025 ana kadro seçimleri devam ediyor. Ana kadroya giren ilk üç isim dün belli olurken MasterChef ana kadroya kimler girdi? MASTERCHEF ANA KADROYA KİMLER GİRDİ? Şeflerin oylamasıyla 13 Temmuz Pazar akşamı MasterChef Türkiye ana kadroya giren üçüncü isim Çağatay oldu. Önceki günlerde ilk giren isim Furkan, ikinci isim de Eylül olmuştu. MasterChef ana kadroda bugün itibarıyla, Furkan, Eylül ve Çağatay bulunuyor. MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR 2O25? 27 yaşında olan Çağatay Doğanoğlu, yarışmaya gelmeden önce Afrika'da çalışıyordu. Liberya'da bir madende aşçılık yapan MasterChef 2025 yarışmacısı Çağatay, 2024 yılında elendiği barbun tabağı yemeği ile tekrar katılarak MasterChef 2025'te ilk elemeleri geçmişti. İkinci turda üçlü düellolarda rakiplerini eledikten sonra ana kadro seçimlerine kaldı. İlk 2 gün başarısız olan Çağatay Doğanoğlu, 3. gün verilen Viyana şinitzel tarifini başarıyla yaparak ikinci etaba kaldı. Burada semizotu kullanarak en iyi yapan Çağatay, ana kadroya giren üçüncü yarışmacı oldu. İlgili Haber MasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan