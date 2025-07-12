Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu?

MasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye 2025 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadrodan önceki son elemelerin oynandığı yarışmada, 11 Temmuz Cuma akşamı ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu.

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ana kadro için mücadeleler devam ediyor. 11 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan bölümde MasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu merak edildi.

MASTERCHEF ANA KADROYA İLK GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

2025 sezonunda TV8'de ekrana gelen MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu. 

11 Temmuz'da şefler yarışmacılardan Diyarbakır Duvaklı pilavı yapmalarını istedi. En iyi Diyarbakır Duvaklı pilavı hazırlayan Furkan Kahraman ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu. 

MasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu? - 1. Resim

MASTERCHEF FURKAN KAHRAMAN KİMDİR?

Aslen Bolu Mengen'li olan 23 yaşındaki Furkan Kahraman, Bolu Mengen Aşçılar Lisesi ile Uludağ Üniversitesi'ni tamamladı. Dubai'den yarışmaya katılan Furkan, MasterChef hayalini gerçekleştirmek için işini bırakarak Türkiye'ye döndü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Telefon alırken tuzağa düşmeyin! 'İkinci el'de bunlara dikkat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orkun Kökçü İstanbul'a ne zaman gelecek, uçak takip kodu ne? Tarih belli oldu - HaberlerOrkun Kökçü İstanbul'a ne zaman gelecek, uçak takip kodu ne? Tarih belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta? Tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta? Tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücret durumu araştırılıyor - Haberler15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücret durumu araştırılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? Gözler Cumartesi sabahına çevrildi - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? Gözler Cumartesi sabahına çevrildiKamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? - HaberlerKamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu?Çekya-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurdu - HaberlerÇekya-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...