MasterChef Türkiye 2025 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadrodan önceki son elemelerin oynandığı yarışmada, 11 Temmuz Cuma akşamı ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu.

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ana kadro için mücadeleler devam ediyor. 11 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan bölümde MasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu merak edildi.

MASTERCHEF ANA KADROYA İLK GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

2025 sezonunda TV8'de ekrana gelen MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.

11 Temmuz'da şefler yarışmacılardan Diyarbakır Duvaklı pilavı yapmalarını istedi. En iyi Diyarbakır Duvaklı pilavı hazırlayan Furkan Kahraman ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF FURKAN KAHRAMAN KİMDİR?

Aslen Bolu Mengen'li olan 23 yaşındaki Furkan Kahraman, Bolu Mengen Aşçılar Lisesi ile Uludağ Üniversitesi'ni tamamladı. Dubai'den yarışmaya katılan Furkan, MasterChef hayalini gerçekleştirmek için işini bırakarak Türkiye'ye döndü.