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'MasterChef 2025'te büyük heyecan! İşte ana kadroya giren ilk yarışmacı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&#039;MasterChef 2025&#039;te büyük heyecan! İşte ana kadroya giren ilk yarışmacı
MasterChef Türkiye, Yarışma, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı 'MasterChef Türkiye' yarışmasının yeni sezonunda eleme heyecanı devam ediyor. 14 iddialı yarışmacının kıyasıyla mücadele ettiği son bölümde; önlüğü kazanan ilk kişi belli oldu.

Fenomen yemek programı MasterChef Türkiye'nin 11 Temmuz akşamı TV8'de ekranlara gelen bölümünde; 14 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için mücadele etti. İki elemeyi geçen yarışmacılar, Diyarbakır yöresine ait Duvaklı pilav yapmak için hünerlerini sergiledi. 40 dakika sonunda 9 yarışmacı, adlarını ikinci etaba yazdırdı.

'MasterChef 2025'te büyük heyecan! İşte ana kadroya giren ilk yarışmacı - 1. Resim

Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, 45 dakikalık süre verilen ikinci turda kırmızı orman meyveleri ile bir yemek yapılmasını istedi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı yaparak, MasterChef'te ana kadroya giren ilk yarışmacının Furkan Kahraman olduğu açıklandı.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Furkan, "Çok mutluyum. Normalde hayatımda 2 yol vardı. Biri Dubai'de kalıp hayatımı devam ettirmek, diğeri MasterChef'e gelmekti. İyi ki burayı seçtim. Şu an ait olduğum yerde hissediyorum kendimi. Ana kadroya ilk olarak çıkmak hayalimdi, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'MasterChef 2025'te büyük heyecan! İşte ana kadroya giren ilk yarışmacı - 2. Resim

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

Aşçılık eğitimini memleketi Bolu'daki Mengen Aşçılar Lisesi ile Uludağ Üniversitesi'nde tamamlayan Furkan, yarışmaya Dubai'den katıldı. Burada 1,5 yıl çalışan Furkan, MasterChef için işini bırakıp Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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