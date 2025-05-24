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"Çok ilginç bir hikayesi var" demişti! Şef Mehmet Yalçınkaya'yı yıkan ölüm

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Çok ilginç bir hikayesi var&quot; demişti! Şef Mehmet Yalçınkaya&#039;yı yıkan ölüm
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenomen yemek yarışması 'MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri üyelliği yapan Mehmet Yalçınkaya, son paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü şef, rahmetli babası Seyfettin Yalçınkaya'dan kendisine yadigar 'Duman' adlı köpeğin vefat ettiğini açıkladı.

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Şubat 2024'te 'Empati' adlı programa konuk olmuş, babası Seyfettin Yalçınkaya'nın 2020 yılında hayatını kaybetmesinin ardından aile evinin önünde "Can dostum" dediği Duman ile yaşadığı olayı anlatmıştı.

"İNSANLIĞIMDAN ŞÜPHE ETTİM"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını cevcaplayan ünlü şef, "Duman'ın çok ilginç bir hikayesi var. Duman beni yaralayan bir hayvandır. Babam koronavirüs pandemisi döneminde vefat edince cezaneyi hızlı bir şekilde kaldırmamız gerekiyordu. Babamı ambulansla evin önüe getirdik. Duman ambulansı tırmalıyordu. Duman'ı alamadık ambulanstan. O kadar ambulansın etrafında dönüp tırmalıyordu ki, babamı bırakmak istemiyordu. Ben orada insanlığımdan şüphe ettim" ifadelerini kullanmıştı.

"18 YILLIK ARKADAŞIMI KAYBETİM"

51 yaşındaki şef, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla üzücü haberi duyurdu. Yalçınkaya, babasından kendisine emanet kalan köpeği Duman'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Duman'la birlikte yer aldığı fotoğrafı yayımlayan ünlü şef, "Can dostumu 18 yıllık arkadaşımı baba yadigarı Duman'ı kaybettik" mesajını yazdı.

"VEFANI HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Mehmet Yalçınkaya, bir diğer paylaşımına ise "Hoşçakal can dostum vefanı hiç unutmayacağım Duman" notunu düştü. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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