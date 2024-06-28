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Şef Mehmet Yalçınkaya parmaklarını nasıl kaybettiğini açıkladı, anlattıklarıyla yürek burktu! Akrabaları ‘Evlenemezsin’ bile demiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Masterchef Türkiye, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, yaşadığı kazadan ilk kez bahsetti. Parmaklarını nasıl kaybettiğini anlatan ünlü isim “İki arkadaşımla oynarken üç tane parmağımı kaybettim. Çok yakın akrabalarımızdan bir tanesi benim evlenemeyeceğimi, bana kız verilmeyeceğini düşünüyordu” dedi. Yalçınkaya’nın hikayesi yürek burktu.

MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya katılan kadın yarışmacı, 3 yaşında parmaklarını traktör pervanesine kaptırdığından bahsetti. Bunun üzerine benzer şeyleri yaşadıklarını belirten Şef Mehmet Yalçınkaya, kendi başına gelenleri anlattı. 

“Ben bu konuya hiç değinmedim, ilk kez açıklıyorum” diyen sevilen jüri üyesi parmaklarını nasıl kaybettiğini açıkladı ve başından geçen talihsiz olayı aktardı. 

Şef Mehmet Yalçınkaya parmaklarını nasıl kaybettiğini açıkladı, anlattıklarıyla yürek burktu! Akrabaları ‘Evlenemezsin’ bile demiş - 1. Resim

“AKRABALARIM BANA KIZ VERİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU

5 yaşında geçirdiği kazadan bahseden Şef Yalçınkaya açıklamasında şunları söyledi:

“Ben de 5 yaşında yaşadım. Benzer hikayelerimiz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken üç tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum, kolay olmuyor. Çok yakın akrabalarımızdan bir tanesi benim evlenemeyeceğimi, bana kız verilmeyeceğini düşünüyordu. İş yerlerine de almayabilirler korkusuyla gidiyordum. Ama öyle olmadı, kariyer de yaptım, gördüğün gibi MasterChef Türkiye’de jüriyim.”

“ÇOĞU İNSAN KIYMA MAKİNESİ DİYE BİLİYOR”

“Bunlar çok normal aslında. İnsanların bir eksikliğe dikkat kesilmemesi mümkün değil. Ama hayatın bir şekilde devam ettiğini düşünmek zorundasın. Bu bir lanet değil, bu biz kaza. Ben de kapının önünde oynarken geçirdiğim bir kaza yaşadım. Çoğu insan bunu kıyma makinesi diye biliyor ama hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi tutunmaya sevk ediyor. Kolu olmayan, ayağı olmayan, belden aşağı vücudunun yarısı olmayan var… Ağzıyla ressamlık yapan var… 11 yaşında çıraklıkla başladım, herkes aşçı olamaz, bıçağı tutamaz dedi. Maalesef böyle acımasızlıklar var.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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