Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’ten radikal karar: Tası tarağı toplayıp Londra’dan İstanbul’a döndüler

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’yi terk edip Londra’ya yerleşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’den şaşırtan bir karar geldi. Oyuncu çift, gelen tekliflerden sonra İstanbul’a dönme kararı aldı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in iş yoğunlukları nedeniyle Londra’dan İstanbul’a taşındığı ortaya çıktı. Tekrar Türkiye’de dönmeye karar veren ikili, çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıdı.

Binbir Gece dizisinde tanışan ve 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu. Çift, ilk oğulları Ali’yi 2010’da, ikinci oğulları Han’ı 2020’de, kızları Leyla’yı ise 2021’de kucaklarına aldı.

Türkiye’de birçok dizi ve filmde rol alan iki ünlü oyuncu ani bir kararla Türkiye’yi terk edip çocuklarının eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınmıştı. Çift, işlerindeki yoğunluk nedeniyle İstanbul’a dönüş yapma kararı verdi. Ergenç ile Korel, çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıdı.

PROJELERİ DE HAZIR

Bergüzar Korel yeni sezonda yayınlanacak dizisi için çalışmalara başlarken, Halit Ergenç’in ise bir otomobil markasının yüzü olmak için anlaşma sağladığı öne sürüldü. Ergenç’in ayrıca uzun süredir merakla beklenen ‘Kral Kaybederse’ dizisinde rol alacağı öğrenildi.

“O KADAR ÖZLEMİŞİM Kİ HER ŞEYİ VE HERKESİ”

Öte yandan Bergüzar Korel, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul’a döndüklerinin sinyallerini verdi. Korel, mesajında “Evet geldim ve her günümün tadını çıkarıyorum. İşler, arkadaşlar, yapılması gerekenler, yavrular, ev derken hiçbir şey paylaşmak için zaman olmuyor, sanırım içinden de gelmiyor. O kadar özlemişim ki her şeyi ve herkesi…” dedi.