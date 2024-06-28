Burak Özçivit Arap hayranının isteğini geri çevirdi, o anlar gündem oldu

Yurt dışındaki davetlerde sık sık boy gösteren Burak Özçivit son olarak Suudi Arabistan’a gitti. Bir Arap hayranı davette ellerini birleştirerek kalp yapmak istedi ancak Özçivit bu talebi geri çevirdi.

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Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Burak Özçivit, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncu bir Arap hayranının ellerini birleştirerek kalp yapma isteğini ise reddetti.

‘Küçük Sırlar’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ , ‘Çalıkuşu’ , ‘Kara Sevda’ gibi birçok dizide rol alan son olarak ise Kuruluş Osman’da ‘Sultan Osman Bey’ karakterini canlandıran Burak Özçivit, yurt dışında da tanınan gözde isimlerin başında geliyor. Gittiği ülkelerde yoğun ilgiden meydana getirdiği izdihamla sık sık haber oluyor.

TALEBİNİ REDDETTİ

Ünlü oyuncu son olarak Suudi Arabistan’daki bir davete katıldı. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Özçivit’in bir takipçisi ellerini birleştirerek kalp yapmak istedi. Ancak oyuncu bu talebi kibarca reddetti, genç kadının hayalleri ise yarım kaldı.

YORUM YAĞDI

Özçivit’in bu hareketi sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Instagram’da bazı kişiler “Fahriye’den başkasına kalp yok” yorumu yaparken bazıları ise videonun altına “Yapsa ne olacaktı, kırmaya değer miydi” şeklinde mesajlar paylaştı.