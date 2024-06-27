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Reynmen 'Çekya'yı yıkan golü' atan Cenk Tosun'a milyonların merak ettiği o soruyu sordu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Euro 2024, Cenk Tosun, Reynmen, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 yendi ve son 16 turuna yükseldi. Çekya’yı mağlup eden golü atan Cenk Tosun, ünlü şarkıcı Reynmen’e “Tam da istediğim bir gol oldu” diyerek sevincini dile getirdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Takımı, F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi. Galibiyetin ardından büyük sevinç yaşanırken, ünlü şarkıcı Reynmen muhteşem golü atan Cenk Tosun ile Hamburg sokaklarında karşılaştı. Golün hikayesini anlatan Tosun, hissettiklerini de aktardı.

Reynmen 'Çekya'yı yıkan golü' atan Cenk Tosun'a milyonların merak ettiği o soruyu sordu - 1. Resim

CENK TOSUN’UN GOLÜ HAVAYA UÇURDU

Milli takım, Cenk Tosun’un son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Tosun, 90+5’te topu fileye gönderdi ve muhteşem golle büyük sevinç yaşandı.

Reynmen 'Çekya'yı yıkan golü' atan Cenk Tosun'a milyonların merak ettiği o soruyu sordu - 2. Resim

“TAM DA İSTEDİĞİM GİBİ GOL OLDU”

Maçı yerinde izleyen ünlü şarkıcı Reynmen Hamburg sokaklarında Cenk Tosun ile karşılaştı. Reynmen, Tosun’a, “Neler hissettiniz, ne geçti aklınızdan?” diye sordu. Başarılı futbolcu ise “Topu aldığımda oraya vurmayı hayal ettim. Tam da istediğim gibi oldu” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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