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Enver Aysever'den Milli Takım için çirkin sözler: Bunların içlerinde her şey var

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A Milli Futbol Takımı, Euro 2024, Enver Aysever, Haber

Gündem Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 yendiği maçtan sonra konuşan gazeteci Enver Aysever, "Türk Milli Takımı gerici bir yapılanma. Sporcular gerici ve cahil olduğu için tarikat ve cemaatlerin eline düştü. Bunların içlerinde her şey var." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, dün EURO 2024 mücadelesinde, grubunun son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya katıldı. Zafer gecesinin golleri Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'dan geldi.

Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalından yaptığı yayında EURO 2024'te gruptan çıkmayı başaran A Milli Futbol Takımı için ağır ithamlarda bulundu.

ENVER AYSEVER'DEN ÇİRKİN SÖZLER

"Türk Milli Takımı gerici bir yapılanma. Sporcular gerici ve cahil olduğu için tarikat ve cemaatlerin eline düştü. Bunların içlerinde her şey var" sözlerini sarf eden Aysever, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda Türk Milli Futbol Takımı gerici bir yapılanma. Geçmişten bu tarafa gerici bir yapılanma. Diğerleri gibi daha aydınlık bir yapı yok. Dolayısıyla gerici olduğu için bir de sporcular cahil olduğu için tarikat, cemaat ve AKP'nin eline düştü. Her şey var içlerinde bunları biliyoruz"

Aysever'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
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