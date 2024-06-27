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A Milli Takım'a dev gelir! Son 16'ya kaldılar, kasayı doldurdular... İşte kazanılan para

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A Milli Takım&#039;a dev gelir! Son 16&#039;ya kaldılar, kasayı doldurdular... İşte kazanılan para
Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Futbol Takımı, Euro 2024, Haber

Spor Haberleri

EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran A Milli Futbol Takımımız kasayı doldurdu. İşte 'Bizim Çocuklar'ın kazandığı para miktarı...

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.

Şampiyonada grup aşamasının tamamlanması ve son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından milli takımın elde ettiği para ödülü de belli oldu.

KATILIM ÜCRETİ 12 MİLYON 750 BİN EURO

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 12 milyon 750 bin euroluk gelir elde etti. Grup aşamasında ise kazanılan maç başına 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden ancak Portekiz'e mağlup olan A Milliler, bu performansıyla 2 milyon euroluk gelir daha elde etti.

Adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımı, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünü de kasasına koydu.

TOPLAM GELİR 13 MİLYON 750 BİN EURO

A Milli Futbol Takımı bu performansıyla toplamda 13 milyon 750 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu.

Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
Galibiyet primi: 2 milyon euro
Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro

Düzenleyen:  - Spor
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