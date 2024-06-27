Türkiye-Çekya maçı sonrası ortalık karışmıştı... Chory'den olay sözler: Onları zehirlemek istedim

A Milli Takım'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesinden sonra saha karıştı. 90+8'de kırmızı kart gören Çekyalı futbolcu Chory, ülkesinin basınına konuştu. Chory, "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda son 16'dayız... Turnuvaya Gürcistan karşısında harika bir başlangıç yapan Milliler, Portekiz mağlubiyetiyle moralleri bozulsa da Hamburg'da fişi çekti. A Milli Takım, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle devirerek gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte sahada gerginlik yaşandı. Çekyalı futbolcu Chory, maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

"ONLARI ZEHİRLEMEK İSTEDİM"

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerginlik yaşayan ve 90+8'de kırmızı kart gören Thomas Chory, Çekya basınına konuştu.

29 yaşındaki oyuncu "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" ifadelerini kullandı.