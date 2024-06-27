Çekilin Türkler geliyor! EURO 2024’te önümüz açık

Rakipte Antonin Barak 20. dakikada atıldı. Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle öne geçtik. 66’da Soucek hepimizi strese soksa da Tosun Paşa fişi çekti... Şimdi rakip Avusturya

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te inişli çıkışlı bir grafik çizen ve son günlerde Arda Güler kriziyle çalkalanan A Millî Futbol Takımı’mız, grubunda oynadığı son maçta takipçisi Çekya’yı 2-1 yendi ve son 16 turunda Avusturya’nın rakibi oldu. Çekya’nın Barak’ın çift sarı kartla atılması sebebiyle 70 dakika boyunca bir kişi eksik oynadığı karşılaşmada sayısal üstünlüğümüzü oyuna yansıtmakta zorlanmamız dikkati çekti.

ÜSTÜNLÜK KURAMADIK

Grubun ilk iki maçının aksine orta sahada Salih ve İsmail gibi gerçek mevkileri bu bölge olan iki oyuncuyu tercih eden Vincenzo Montella’nın hamlesi oyunun kontrolünü elinde tutan bir millî takımı da beraberinde getirdi. Buna rağmen önde net bir 9 numaranın eksikliği hissedilirken, ilk yarıdaki tek gol fırsatını Çekya yakaladı ama yaşanan bu tehlikede Jurasek’in kontra sonrası vuruşunda Mert golü önledi.

CENK TOSUN BİTİRDİ

İkinci yarıda ise Barış Alper fırtınası esti. 51’de Barış’ın sürüklediği atak sonrasında Kenan’ın şutu kaleciden dönerken, atağın devamında kaptan Hakan Çalhanoğlu kalite kokan bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. Turnuvanın en uzun takımlarından Çekya 66’da beraberliği yakaladı. Kullanılan köşe vuruşunda Soucek kalecimiz Mert’e de müdahale ederek hepimizi strese soktu: 1-1. Son bölüm gergin geçse de Cenk Tosun 90+4’te maçta son sözü söyleyen isim oldu: 2-1.

YANLIŞ

Kenan Yıldız sahada kaldığı bölümde beklenen etkiden uzaktı. Son vuruşları kötüydü.

ALKIŞ

Barış Alper Yılmaz maç boyunca sahanın yıldızıydı. Rakip defansı çok yıprattı.

HAKEM

Kovacs’ın yediğimiz golde verdiği devam kararı tartışmaya fazlasıyla açıktı.

Cenk Tosun, millî takım tarihinde bu turnuvada gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu oldu (33 yaş 19 gün).

AVUSTURYA İLE 2 TEMMUZ’DA OYNUYORUZ

Ay yıldızlı ekibimiz son 16 turunda 2 Temmuz’da Leipzig’de D Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak. Takımımız eğer rakibini elerse Hollanda-Romanya maçının galibiyle çeyrek final maçına çıkacak.

TARAFTAR DESTEĞE KOŞTU

Mücadele öncesi toplanan binlerce Türk taraftar, stat çevresini bayram yerine çevirdi. Taraftarlar maçta millîlere büyük destek verdi.