Çek basını suçu Kovacs'a attı! "Maçı çaldı, dünyanın en kötüsü..."

A Milliler, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmaya çıkan kartlar damga vururken, Çek basınında çıkan haberlerde de hakem Kovacs'ın yönetimi eleştirildi, Romanyalı hakem için ağır ifadeler kullanıldı.

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Çekya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği ve büyük heyecana sahne olan maç, Çek basınında geniş yankı buldu.

Çekler, hakem Istvan Kovacs'ın skandal bir yönetim sergilediği konusunda fikir birliğine varırken, Rumen hakem için çarpıcı ifadeler kullanıldı.

"RUMEN APTALI"

Çek basınında Çekya-Türkiye maçının yankıları şöyle:

Sport: Tomas Soucek'in sözlerine yer veren site, oyuncunun "Hakem kibirliydi, maçın adamı olmak istiyordu" ifadelerini ön plana çıkardı.

tn.nova: Hakem Kovacs'ın kötü bir performans ortaya koyduğunu söyleyen site, "Muhtemelen şimdiye kadar gördüğünüz en kötü hakemlik performansıydı" ifadelerini kullandı.

Praha in: Hakem Kovacs'ın yönetimini eleştiren sitenin "Rumen aptalı" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

isport.blesk: "Çek futbolu adına talihsiz bir sonuç oldu. Turnuvayı tek puanla son sırada bitirmek ve taraftarlara galibiyet sevinci yaşatamamak felaket."

"SEFALET VE YIKIM"

i60: "Sefalet ve yıkım. Çekler 3 maçta hiçbir şey gösteremedi. Çek futbolunun ne durumda olduğu ortaya çıktı."

Kladensky.denik: "Hayal kırıklığı" ifadelerini kullanan site, maç sonrası kırmızı kart gören Chory'nin "Kimseyi boğazından tutmadım. Duygular çok yoğundu. Kesinlikle kimseye bir şey yapmadım" sözlerine değindi.

Denik: Maçın adamı olarak ironik bir şekilde hakem Kovacs'ı gösteren site, "Dünya skandal bir performansla karşı karşıya. Hakem maçı çaldı ve Çekya'nın EURO 2024'ten elenmesine yardım etti" ifadelerini kullandı. Haber detayında Çek futbolseverlerin "Dünyanın en kötü hakemi" yorumlarına yer verildi.