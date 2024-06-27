Rıdvan Dilmen'den Çekya maçı yorumu! 'Turnuvanın kaderini belirleyecek kişi olarak görmesin kendini'

Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. EURO 2024'teki gidişatı değerlendiren Dilmen, "Mehmet Büyükekşi, turnuvanın kaderini belirleyecek kişi olarak görmesin kendini." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 F Grubunun son karşılaşmasında Türkiye, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı Sports Digitale'de yorumladı.

Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

CENK AKLINA GİRDİ

Montella ve öğrencileri bizi ikinci tura götürdüler mi, götürdüler. Şimdi buna bakmak ve kazanırken de bazı şeylerden ders alıp ilerlemek lazım. Montella'nın aklında Cenk Tosun yoktu. Artık bu maçla beraber aklına girdi. Bu haliyle turnuvaya baştan başlasa, Cenk'i oynatabilir. Takıma yeni bir transfer geliyor. İrfan Can Kahveci.

KADERİNİ BELİRLEYECEK KİŞİ OLARAK GÖRMESİN KENDİNİ

Mehmet Büyükekşi, turnuvanın kaderini belirleyecek kişi olarak görmesin kendini. Arda işi, takım içi işler... Bu işi yapacak isim Hamit Altıntop. Onun ilgilenmesi lazım. Büyükekşi, Federasyon başkanı.

3 MAÇI TOPLA AVUSTURYA ETMEZ

Bakın Gürcistan da çıktı. Turnuva şimdi başlıyor. Üç maç oynadık. Hepsini topla, Avusturya'ya yetmez. Çok güvenli bir takıma karşı oynayacağız. Avusturya çok iyi demiyorum. Bizim daha iyi olmamız lazım. Farklı bir turnuva başlıyor.