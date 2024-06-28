5 yıllık ilişkide mutlu son: Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk evlendi

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk dünya evine girdi. Çiftin Çeşme’de gerçekleşen düğününe birçok ünlü katıldı. İkilinin mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

‘Arka Sokaklar’ , ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ , ‘Güneşin Kızları’ gibi birçok dizide rol alan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk hayatını birleştirdi. Beş yıldır birlikte olan ikili, Çeşme’de nikah masasına oturdu.

Zeynep Mayruk düğünde straplez model bir gelinlik tercih ederken, Tolga Sarıtaş beyaz bir smokin giyerek şıklığını konuşturdu. Sarıtaş’ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak, Sedat Demirtopuz üstlenirken, Zeynep Mayruk’un şahitliğini ise Begüm Ertuğrul, Selin Sarper, Berçin Mayruk yaptı.

DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

İkilinin düğününde ünlü konuklar da yer aldı. Melis Birkan, Aras Aydın, Engin Akyürek, Alina Boz, Umut Evirgen, Melis Birkan, Aras Aydın, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Sarp Akkaya, Sinem Akkaya, Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu gibi birçok isim davetliler arasındaydı.

DUYGULARINI DİLE GETİRDİLER

Düğünden önce duygularını dile getiren çift MuhabirOnline kameralarına konuştu. Zeynep Mayruk, “Çok mutluyum. Hayatımın en güzel günü olacağına inanıyorum. Her şey çok güzel olacak, en sevdiklerimizle beraberiz” dedi. Tolga Sarıtaş ise “Yuva kurmaya karar verdik, bu çok özel ve güzel bir karar. Sevdiklerimizle aramızda görünce çok daha tadından yenmez oldu. Hep beraber bugün kutlayacağız” dedi.