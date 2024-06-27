Müge Anlı’dan iddialara sert sözler: Bakan Yerlikaya ile arama girmeyin

Ünlü sunucu Müge Anlı’nın dünkü yayında gündüz programlarına eleştiride bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldığı iddia edilmişti. Anlı’nın “Baştaki adamlar televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşın ne düşündüğüne kulak versinler” sözlerini Yerlikaya’ya söylediği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili ünlü televizyoncudan açıklama geldi.

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, dünkü yayınında gündüz kuşağı programları hakkında eleştirilerde bulunanlara sert çıkmıştı. Anlı’nın daha önce “Gündüz programlarından hoşlanmıyorum” diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlika’ya yüklendiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili bugünkü programında konuşan Anlı, iddialara açıklık getirdi.

“SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM OLSA TELEFON AÇIP SÖYLERİM”

Söyledikleriyle Bakan Yerlikaya’yı kastetmediğini belirten Anlı, aksini düşünenlere sert çıktı. “Bakan Yerlikaya ile arama girmeyin, ona söyleyecek bir şeyim olsa telefon açıp söylerim” diyen televizyoncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim laflarımı çarpıtmayın. Tabii benim de hatam var. Birine laf söyleyeceksen ismiyle cismiyle söyleyeceksin. Benim sözlerimin postacılığını yapmasın birileri, kendi çıkarları için kullanmasın. Ben birine bir şey söylemek istersem gerçekten bu bakan da olsa bakkal Hasan efendi de olsa söylerim. Lütfen benim sözlerimi alıp birileri postacılık yapmasın, hele İç işleri bakanı ile hiç arama girmesin. Ben onu Gaziantep Valiliği’nden tanıyorum. Benim zaten ona söyleyecek bir şeyim olsa telefon açıp söyleyecek durumdayım. Onun da bana söylemek istediği bir şey olursa aynı şekilde olur. Benim söylemediğim şeyleri kendi çıkar çevrelerinden söylemesin kimse. Ama birilerinin lafları üzerinden laf taşımayın.”

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı bir açıklamada “O programlardan hoşlanmıyorum. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi” demişti. Bu sözlerin ardından Müge Anlı’nın ise dünkü yayında “Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler” sözleriyle Yerlikaya’ya gönderme yaptığı iddia edilmişti