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Haberler > Magazin > Ceyda Düvenci’den yeni imaj! Ünlü isimler yorum yapmadan edemedi

Ceyda Düvenci’den yeni imaj! Ünlü isimler yorum yapmadan edemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ceyda Düvenci’den yeni imaj! Ünlü isimler yorum yapmadan edemedi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde Güçlü Mete ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci imaj değiştirdi. Tatil fotoğraflarını paylaşan Düvenci’nin Afrika örgüsü yaptırdığı saçları dikkatlerden kaçmadı. Karelere ünlü isimlerden de yorumlar gecikmedi.

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, son pozlarındaki farklı imajıyla dikkat çekti. Ünlü ismin bu haline yorum üstüne yorum yağdı. 

8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, gönlünün kapılarını radyocu Güçlü Mete’ye açtı. İlişkileri dolu dizgin devam çiftten Mete, Düvenci’nin doğum gününü geçtiğimiz günlerde paylaştığı romantik bir mesajla kutladı. Ünlü radyocu mesajında “Bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim” ifadelerini kullandı. 

Ceyda Düvenci’den yeni imaj! Ünlü isimler yorum yapmadan edemedi - 1. Resim

SAÇLARINA AFRİKA ÖRGÜSÜ YAPTIRDI

Uzun süredir saçlarını kısa ve küt şekilde kullanan Ceyda Düvenci, son olarak değiştirdiği imajıyla gündeme oturdu. Çıktığı Güney Afrika tatilinden kareleri paylaşan isim, karelere “Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum… Kısmet bugüneymiş… Sonrası, öncesi… Çılgın tatilin son günleri…” notunu düştü. 

YORUMLAR GECİKMEDİ

Ceyda Düvenci’nin karelerine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Nükhet Duru “Çok şirin olmuş” yorumunu yaparken Işın Karaca “Bayıldım aşkım” dedi. Ayrıca Pınar Altuğ, Ayşe Tolga gibi isimler de beğenilerini dile getirdi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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