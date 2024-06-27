Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hadise oyuncu oluyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu

Hadise oyuncu oluyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hadise oyuncu oluyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni dizisi ‘Esas Oğlan’ ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunculuk dünyasına ilk kez adım atmak için hazırlıklarını sürdüren Hadise’nin GAİN’de yayınlanacak dizisindeki partneri belli oldu.

‘Aşk Kaç Beden Gider’ , ‘Evlenmeliyiz’ , ‘Küçük Bir Yol’ gibi başarılı şarkıların sahibi Hadise, oyunculuğa soyundu. İki bekar kadının eğlenceli ve sürükleyici maceralarını anlatan dizi ‘Esas Oğlan’ın detayları belli olmaya başladı. 

8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

GAİN’de ekrana gelecek ve yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturacağı dizi 8 bölümden oluşacak. Senaryosunu ise Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk kaleme alacak. 

Hadise oyuncu oluyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu - 1. Resim

YAKIN ARKADAŞI SEDA BAKAN İLE BAŞROLDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü şarkıcı yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan’da başrolü paylaşacak. Hadise merakla beklenen komedi türündeki yapımda Ceren’i, Seda Bakan ise Selma karakterini üstlenecek. Dizinin çekimleri Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak. 

Hadise oyuncu oluyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu - 2. Resim

HADİSE’NİN PARTNERİ DE NETLEŞTİ

Dizide Hadise’nin partneri Mert’e yakışıklı ve genç oyuncu İlhan Şen hayat verecek. Dizinin çekimleri 16 Ağustos gibi son bulacak.

10 MİLYON TL ALACAK 

Öte yandan Hadise’nin dizi için alacağı ücret de ortaya çıktı. Ünü şarkıcının 8 bölümlük diziden 10 milyon TL kazanacağı öne sürüldü. Hadise’nin teklifi kabul etmesindeki en önemli etkenin yakın arkadaşı Seda Bakan’ın dizide yer alması olarak konuşuluyor. Bakan’ın Hadise’yi motive edip cesaretlendirdiği öne sürülüyor.  

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Şef kameralardan sakladığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladı - MagazinKameralardan sakladığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladıDemet Şener 3. kez nikah masasına oturuyor! Tektaşını görenler şaşkına döndü - Magazin3. kez evleniyor! Tektaşını görenler şaşkına döndüDüğün var: Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu bu yaz evleniyor! - MagazinDüğün var! Survivor'a damga vuran çift evleniyorBeykoz’da 17 dönümlük çiftlik kurdu! İşte İlker Ayrık’ın yeni işi - Magazin17 dönümlük çiftlik kurdu! İşte yeni işiKöpek balığı saldırısında hayatını kaybeden Tamayo Perry’e eşinden duygusal veda - MagazinKöpek balığı saldırısında hayatını kaybetmişti! Eşinden vedaŞarkıcı Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle karizmatik bir gücü var ki - MagazinŞarkıcı Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...