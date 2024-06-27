Hadise oyuncu oluyor! Yeni dizisi ve partneri belli oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni dizisi ‘Esas Oğlan’ ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunculuk dünyasına ilk kez adım atmak için hazırlıklarını sürdüren Hadise’nin GAİN’de yayınlanacak dizisindeki partneri belli oldu.

Mehmet Şef kameralardan sakladığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladı

Mehmet Şef kameralardan sakladığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladı

‘Aşk Kaç Beden Gider’ , ‘Evlenmeliyiz’ , ‘Küçük Bir Yol’ gibi başarılı şarkıların sahibi Hadise, oyunculuğa soyundu. İki bekar kadının eğlenceli ve sürükleyici maceralarını anlatan dizi ‘Esas Oğlan’ın detayları belli olmaya başladı.

8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

GAİN’de ekrana gelecek ve yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturacağı dizi 8 bölümden oluşacak. Senaryosunu ise Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk kaleme alacak.

YAKIN ARKADAŞI SEDA BAKAN İLE BAŞROLDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü şarkıcı yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan’da başrolü paylaşacak. Hadise merakla beklenen komedi türündeki yapımda Ceren’i, Seda Bakan ise Selma karakterini üstlenecek. Dizinin çekimleri Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak.

HADİSE’NİN PARTNERİ DE NETLEŞTİ

Dizide Hadise’nin partneri Mert’e yakışıklı ve genç oyuncu İlhan Şen hayat verecek. Dizinin çekimleri 16 Ağustos gibi son bulacak.

10 MİLYON TL ALACAK

Öte yandan Hadise’nin dizi için alacağı ücret de ortaya çıktı. Ünü şarkıcının 8 bölümlük diziden 10 milyon TL kazanacağı öne sürüldü. Hadise’nin teklifi kabul etmesindeki en önemli etkenin yakın arkadaşı Seda Bakan’ın dizide yer alması olarak konuşuluyor. Bakan’ın Hadise’yi motive edip cesaretlendirdiği öne sürülüyor.