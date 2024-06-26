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Haberler > Magazin > Demet Şener 3. kez nikah masasına oturuyor! Tektaşını görenler şaşkına döndü

Demet Şener 3. kez nikah masasına oturuyor! Tektaşını görenler şaşkına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Demet Şener 3. kez nikah masasına oturuyor! Tektaşını görenler şaşkına döndü

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde eski eşi İbrahim Kutluay ile yaşadığı nafaka krizi ile gündemden düşmeyen Demet Şener, üçüncü kez evleniyor. Uzun süredir iş adamı Tolga Arman ile birlikte olan manken evlilik teklifi aldı, kocaman yüzüğünü ise sosyal medyada paylaştı.

Ünlü model Demet Şener, aradığı mutluluğu lojistik sektöründe çalışan Tolga Arman’da buldu. Çift, düğün hazırlıklarına başladı. 

EVLENİYOR

Eski eşi İbrahim Kutluay ile yaşadığı nafaka krizi ile son günlere sık sık haber olan Demet Şener evlilik teklifi aldı. Yaklaşık 2 yıldır iş adamı Tolga Arman ile birlikte olan eski manken, yüzüklü fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. 

Demet Şener 3. kez nikah masasına oturuyor! Tektaşını görenler şaşkına döndü - 1. Resim

YÜZÜĞÜNÜ GÖRENLER YORUM YAPMADAN EDEMEDİ

Bodrum’da tatil yapan çift, mutluluk dolu karelerine Instagram’dan yer verdi. ikiliye Nilgün Belgün, Seren Serengil, Defne Samyeli gibi isimler tebrik mesajları yağdırdı. Öte yandan mutluluğa ‘evet’ diyen Demet Şener’in fotoğraflardaki kocaman tektaşı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Takipçileri “Tektaşı Demet Akalın’ın yüzüğüyle yarışır”, “Tektaşı ne kadar büyük” , “3 ailenin yıllık mutfak parasını eline takmış gibi” yorumlar yaptı.

2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evli kalan Demet Şener, ardından 2019-2021 yıllarında Cenk Küpeli ile hayatını birleştirmişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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