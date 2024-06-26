Demet Şener 3. kez nikah masasına oturuyor! Tektaşını görenler şaşkına döndü

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 17:18 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 17:32 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Son dönemde eski eşi İbrahim Kutluay ile yaşadığı nafaka krizi ile gündemden düşmeyen Demet Şener, üçüncü kez evleniyor. Uzun süredir iş adamı Tolga Arman ile birlikte olan manken evlilik teklifi aldı, kocaman yüzüğünü ise sosyal medyada paylaştı.