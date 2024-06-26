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Beykoz’da 17 dönümlük çiftlik kurdu! İşte İlker Ayrık’ın yeni işi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beykoz’da 17 dönümlük çiftlik kurdu! İşte İlker Ayrık’ın yeni işi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, İstanbul’un göbeğinde köy hayatı yaşamaya başladı. Bir süre önce Beykoz’un İshaklı Köyü’nde çiftlik kuran Ayrık, “Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum” diyerek şimdilerde zamanını nasıl geçirdiğinden bahsetti.

Geniş Aile ve Seksenler gibi dizilerde rol alan A.R.O.G, Çakallarla Dans, Başımın Belası gibi birçok filmde rol alan İlker Ayrık bunların yanı sıra sunuculuk da yaptı. Ünlü isim ‘Yaparsın Aşkım’ , ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ , ‘İlk Buluşma’ gibi ses getiren programlar sundu. 

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan İlker Ayrık, İstanbul Beykoz’da köy hayatı yaşamaya başladı.  İshaklı Köyü'nde 17 dönümlük bir araziye çiftlik kuran ünlü isim, burada sebze ve meyve yetiştirmeye başladı. Ayrık’ın aynı zamanda burada hayvancılık da yaptığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu ve eşi çiftliklerinde aynı zamanda tavuk, ördek ve kaz besliyor. Bahçelerden toplanan taze ürünler, satılmak üzere pazarda yerini alıyor.

Beykoz’da 17 dönümlük çiftlik kurdu! İşte İlker Ayrık’ın yeni işi - 1. Resim

“ÇİFTÇİLİK VE AŞÇILIK YAPIYORUM”

Muhabir Online kameralarına konuşan ünlü isim, “Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum. Rap dinliyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz” dedi.

Beykoz’da 17 dönümlük çiftlik kurdu! İşte İlker Ayrık’ın yeni işi - 2. Resim

YENİ PROGRAM SİNYALİ

“Ünlü isim yeni projeler var mı?” sorusuna ise şöyle karşılık verdi: “Yeni programlar için görüşüyoruz. Çok kanalla çok proje görüşüyoruz. Herhalde sonbaharda veya yılbaşına doğru bir iş yapacağız. Onun dışında YouTube’da iş yapmaya devam ediyoruz. Çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum.”

Beykoz’da 17 dönümlük çiftlik kurdu! İşte İlker Ayrık’ın yeni işi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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