İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna yüzünü gerdirdi! Son haline yorum yağdı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna, estetik furyasına katıldı. Ameliyatsız yüz gerdirme işlemi yaptıran Tuna’nın son haline yorum üstüne yorum geldi. Bazı kullanıcılar ünlü ismin bu halini beğendiklerini söylerken bazıları ise “Doğal hali daha iyiydi” şeklinde tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda ikiz torunlarını kucağına alan Derya Tuna gençleşmek için estetik yaptırdı. Tuna yeni haline sosyal medyadan yer verdi.

YÜZ GERDİRME İŞLEMİ YAPTIRDI

Babaanne olduğu için her fırsatta mutlu olduğunu dile getiren 59 yaşındaki Derya Tuna, bıçak altına yattı. İkiz erkek torunlarını kucağına almanın sevincini yaşayan isim son dönemde oldukça popüler olan yüz gerdirme işlemi yaptırmak için doktorunun kapısını çaldı.

Derya Tuna, işlem sonrası kişisel Instagram hesabından fotoğraflarına da yer vermeyi ihmal etmedi. Tuna’nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE

Öte yandan sosyal medyada kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar “Doğal hali daha iyiydi” diye yorum yaparken, bazıları ise “Güzel olmuş, beğendim” diye yorum yaptı. Derya Tuna’nın son halini Yasemin Özilhan’a benzetenler de oldu.