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Polat çifti hakkında tahliye kararı! Gerekçesi ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Banu Parlak, Dilan Polat, Engin Polat, Haber

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında verilen tahliye kararının gerekçesi ortaya çıktı.

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Kararın gerekçesi belli oldu.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılması istenen davanın bugün Küçükçekmece Adliyesi’nde görülen duruşmasında Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın tahliyesine karar verilmişti.

Polat çifti hakkında tahliye kararı! Gerekçesi ortaya çıktı - 1. Resim

İŞTE VERİLEN TAHLİYE KARARININ GEREKÇESİ 

Ara kararda sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın müşteki Banu Parlak'ın şikayetten vazgeçmesi, dosyadaki tek tanık olarak görülen Halil İbrahim Kalkan’ın dinlenmiş olması, dosyaya etki edecek delilin kalmaması nedeniyle tahliyelerine karar verildiği belirtildi.

Ara kararda dosyanın İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki Barış Boyun dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği ancak olumsuz birleşme uyuşmazlığı çıktığı da kaydedildi. Dosyanın, görevli mahkemenin belirlenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde gönderilmesine hükmedildi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Polat çiftinin ‘kara para aklama’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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