Dilan-Engin Polat’a tahliye kararı sonrası Banu Parlak’tan ilk paylaşım

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim ‘azmettirme' suçundan yargılandığı davada Dilan, Engin ve Polat’ın tahliyesine karar verdi. Sanıkların diğer suçlardan tutukluluğunun devam edeceği öğrenildi. Öte yandan karar sonrası Banu Parlak’tan bir videolu paylaşım geldi. Duygularını dile getiren ve sevinç çığlıkları atan Parlak “Çok mutluyum, çok” dedi.

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına yönelik Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Ancak, Polat çiftinin ‘kara para aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.

BANU PARLAK: ÇOK MUTLUYUM

Kararın ardından Banu Parlak’tan mutluluğunu aktaran bir paylaşım geldi. Instagram’dan video paylaşan Parlak, çektiği görüntüde “Dilan, Engin ve Sezgin amcayı bıraktılar yani serbest bıraktılar. Diğer dükkanı kurşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum, çok” ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT’IN KIZI NİLDA’YA SARILDI

Ayrıca duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak “Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi” dedi. Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı, daha sonra Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak “Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol” dedi.

“POLAT AİLESİ İLE ARAMIZDA HUSUMET VAR”

Öte yandan bugün görülen duruşmada tanık olarak ifade veren Halil İbrahim Kalkan, “Beni Polat çifti vurdurmuştu. Benden sonra Banu Parlak'ın işletmesini kurşunlattılar. Ben bunları biliyorum diğer sanıkları tanımıyorum. Polat ailesi ile aramızda husumet vardır, geçmişten de Banu Parlak ile Polat ailesi arasında da husumet olduğunu biliyordum. Elimde maddi olarak bir delil yoktur. Daltonlar diye bana sorulan çeteyle ilgilide bilgim yoktur” dedi.

ENGİN POLAT VE SEZGİN POLAT İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Tanık beyanının ardından söz verilen Engin Polat ve babası Sezgin Polat, tanık ifadesindeki iddiaları kabul etmediklerini ve yalan olduğunu söyledi.

ENGİN POLAT: TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Engin Polat duruşmada, “Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı tutukluluğun devamı yönünde talepte bulundu. Ara kararını açıklayan hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ‘azmettirme' suçundan tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.