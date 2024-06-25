Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı... Dilan Polat ve Engin Polat'a beraat kararı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim, Polat'ların ‘azmettirme' suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verdi. Polat çiftinin ‘kara para aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de ‘azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesinde devam edildi.

"BENDEN SONRA BANU PARLAK'IN İŞLETMESİNİ KURŞUNLATTILAR"

Duruşmanın devamında tanık olarak ifade veren Halil İbrahim Kalkan, “Beni Polat çifti vurdurmuştu. Benden sonra Banu Parlak'ın işletmesini kurşunlattılar. Ben bunları biliyorum diğer sanıkları tanımıyorum. Polat ailesi ile aramızda husumet vardır, geçmişten de Banu Parlak ile Polat ailesi arasında da husumet olduğunu biliyordum. Elimde maddi olarak bir delil yoktur. Daltonlar diye bana sorulan çeteyle ilgilide bilgim yoktur” dedi.

POLAT'LAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tanık beyanının ardından söz verilen Engin Polat ve babası Sezgin Polat, tanık ifadesindeki iddiaları kabul etmediklerini ve yalan olduğunu söyledi.

Engin Polat duruşmada, “Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum” dedi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı tutukluluğun devamı yönünde talepte bulundu. Ara kararını açıklayan hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ‘azmettirme' suçundan tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

DİLAN-ENGİN POLAT'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Öte yandan, Polat çiftinin ‘kara para aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek “Mutluyum. Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi” dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak “Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol” dedi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamayla Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği belirtilmişti.

İddianamede, bu mesajdan kısa bir süre sonra çiftin aldığı ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le irtibata geçtiği ifade edilmişti.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 2'şer yıl 4'er aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için de "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 8'er yıl 4'er aydan 23'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 ay ila 23 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilmişti.