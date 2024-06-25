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Haberler > Magazin > Eski çalışanına tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

Eski çalışanına tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaptığı gezi programlarıyla bilinen Ayhan Sicimoğlu, parasını istemeye gelen eski bir çalışanına tokat atmıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama suçundan’ suç duyurusunda bulunuldu.

Gezgin ve radyocu Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı Samet İşitmezoğlu adlı eski personeline fiziksel şiddet uygulamıştı. Olayın yankıları sürerken, tokat skandalında yeni bir gelişme yaşandı. 

Eski çalışanına tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu - 1. Resim

Ayhan Sicimoğlu

AYHAN SİCİMOĞLU’NA SUÇ DUYURUSU

Mağdur genç Samet İşitmezoğlu'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ayhan Sicimoğlu hakkında ‘kasten yaralama suçu’ndan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Akkuş yaptığı açıklamada “Suç duyurusunda bulunmakla kalmayıp, buna benzer olayların yaşanmaması için tüm hukuki yolların sonuna kadar takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU? 

İddiaya göre; Ayhan Sicimoğlu, Marmaris’te teknesinde çalıştırdığı Samet Samet İşitmezoğlu adlı personeli işini beğenmediğini gerekçe göstererek işten çıkarmıştı. Eski çalışan parasını isteyince tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söylemişti. Ancak genç adam bunu kabul etmeyip parasını istemişti. Tekneye gelerek hakkını arayan personele Sicimoğlu’nun tokat attığı anlar kaydedilmişti.

Eski çalışanına tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu - 2. Resim

AYHAN SİCİMOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Yaşananların ardından açıklama yapan Ayhan Sicimoğlu, fiili tecavüz karşısında kendisini savunması gerektiğini belirterek olayın aslını şu sözlerle aktarmıştı:

“Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, aracılar vasıtası ile büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir…”

SİCİMOĞLU’NUN TOKAT ATTIĞI GENÇ: BANA 33 BİN TL PARA TEKLİF EDİLDİ

Ayhan Sicimoğlu'nun tokat attığı genç Samet İşitmezoğlu ise videoyu silmesi için kendisine para teklif edildiğini öne sürdü:

“Ayhan Sicimoğlu bana ulaştı. Samet’ciğim olayı kapatalım, video kayıtlarını silmeni istiyorum ve videoları yayınlamanı istemiyorum dedi. Videolar karşılığında 33 bin TL bir para teklifi sundu. Videoları sileceğime dair, videoları hiçbir yerde yayınlamayacağıma dair ve videoları yayınlarsam benden 300 bin TL talep edeceğine dair bir sözleşme yaptı avukatı ile birlikte. Sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum, buna siz karar veremezsiniz, şikayetimi çekmeye çalışıyorsunuz dedim. Bana bir sözleşme yaptırmak istediler, ben de bu sözleşmeyi kabul etmedim. Videoları haber kanalına vereceğimi kendilerine söyledim.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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