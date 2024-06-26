Şarkıcı Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle karizmatik bir gücü var ki

Ünlü şarkıcı Teoman katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Teoman, Erdoğan için “Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Son dönemde vasiyet açıklamasıyla gündem olan Teoman, “Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım” demişti. Devlet himayesindeki çocuklara yardım edeceğini söyleyen şarkıcıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti.

“BİR SÜRÜ KİŞİYİ ARKASINDAN SÜRÜKLEYEBİLİYOR”

Sahne performansları ve parçalarıyla adından söz ettiren Teoman, son olarak Candaş Tolga Işık’ın YouTube kanalına konuk oldu ve siyasetle ilgili yorumlar da yaptı.

Teoman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bahsederken övgüler dizdi. Konuşmasında “Erdoğan’ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince birdenbire bir sürü kişiyi arkasından sürükleyebiliyor” dedi.

DİKKAT ÇEKEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU CEVABI

Candaş Tolga Işık’ın “Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?” sorusuna ise Teoman, “Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin” şeklinde karşılık verdi.