Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Şarkıcı Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle karizmatik bir gücü var ki

Şarkıcı Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle karizmatik bir gücü var ki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Teoman katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Teoman, Erdoğan için “Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Son dönemde vasiyet açıklamasıyla gündem olan Teoman, “Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım” demişti. Devlet himayesindeki çocuklara yardım edeceğini söyleyen şarkıcıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti. 

“BİR SÜRÜ KİŞİYİ ARKASINDAN SÜRÜKLEYEBİLİYOR”

Sahne performansları ve parçalarıyla adından söz ettiren Teoman, son olarak Candaş Tolga Işık’ın YouTube kanalına konuk oldu ve siyasetle ilgili yorumlar da yaptı.

Teoman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bahsederken övgüler dizdi. Konuşmasında “Erdoğan’ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince birdenbire bir sürü kişiyi arkasından sürükleyebiliyor” dedi. 

DİKKAT ÇEKEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU CEVABI

Candaş Tolga Işık’ın “Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?” sorusuna ise Teoman, “Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin” şeklinde karşılık verdi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uyuşturucudan kurtuluş var! En önemli derdimiz: AmfetaminErdoğan'dan MYK'ya damga vuran sözler: Maliyeti faydasından fazla olanlarla yollar ayrılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Köpek balığı saldırısında hayatını kaybeden Tamayo Perry’e eşinden duygusal veda - MagazinKöpek balığı saldırısında hayatını kaybetmişti! Eşinden vedaİbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna yüzünü gerdirdi! Son haline yorum yağdı - MagazinYüzünü gerdirdi, son haline yorum yağdıBanu Parlak davasında Dilan Polat’tan gösteri! Sinir krizi geçirdi... Ağladı, yalvardı - MagazinBanu Parlak davasında Dilan Polat’tan gösteri! Sinir krizi geçirdi... Ağladı, yalvardıKonserde zor anlar: Taylor Swift şarkı söylerken böcek yuttu - MagazinKonserde zor anlar: Şarkı söylerken böcek yuttuPolat çifti hakkında tahliye kararı! Gerekçesi ortaya çıktı - MagazinPolat çifti hakkında tahliye kararı! Gerekçesi ortaya çıktıEski çalışanına tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu - MagazinAyhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu
Sonraki Haber Yükleniyor...