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Teoman’dan anlamlı karar… Vasiyetini açıkladı, Bakan Göktaş’tan teşekkür gecikmedi! Ünlü şarkıcı hemen cevap verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
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Teoman’dan anlamlı karar… Vasiyetini açıkladı, Bakan Göktaş’tan teşekkür gecikmedi! Ünlü şarkıcı hemen cevap verdi
Teoman, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Haber

Magazin Haberleri  / Sabah

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan Teoman’a teşekkür etti. Bakan Göktaş’a Teoman’dan cevap geldi.

Sahne performansları ve başarılı şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Teoman, “Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım” demişti. Teoman’ın miras açıklamasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan teşekkür gecikmedi. Ünlü şarkıcı ise o teşekküre anlamlı sözlerle cevap verdi.

TEOMAN VASİYETİNİ AÇIKLADI

Başarılı şarkıcı Teoman, yeni yazdığı kitabıyla ilgili verdiği bir röportajda vasiyetini açıklamıştı. Mirasıyla ilgili bir soruya da cevap veren isim “Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak” ifadelerini kullanmıştı. 

BAKAN GÖKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise mirasının bir kısmını devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan Teoman’a sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla teşekkür etti:

“Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

“İNSAN TOPLUMA FAYDA SAĞLADIĞINDA MUTLULUK DUYUYOR”

Bu teşekkürü Teoman karşılıksız bırakmadı. Sabah’ta yer alan habere göre duygularını dile getiren şarkıcı, şöyle konuştu:

“Mutluyum Sayın Bakanın bu yorumundan dolayı. Belki benim konumumda, ekonomik avantajı olan kesimlere, toplumun alt kesimlerine, dezavantajlı olan topluluklara yardım etme hususunda bir yol sunulabilir. Ben şuna inanıyorum; insan sevdiği, ait olduğu topluma bir fayda sağladığında, kendisi de manen bir iç huzur, bir tür mutluluk duyuyor.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sabah
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