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Düğün var: Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu bu yaz evleniyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Düğün var: Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu bu yaz evleniyor!
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2022’de yarışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunca ilk adımı atmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında nişanlanan çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da mücadele eden Sude Burcu ile Mert Öcal’ın ilişkileri yarışmadan sonra da devam etti. Geçtiğimiz Eylül ayında nişanlanan çift düğün hazırlıklarına başladı. 

Düğün var: Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu bu yaz evleniyor! - 1. Resim

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Kendisinden 13 yaş küçük Sude Burcu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Mert Öcal, kız arkadaşını ailesinden istedi. Merasimin ardından yüzükler takıldı. Nişanlanan çift, fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı. 

Düğün var: Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu bu yaz evleniyor! - 2. Resim

“YENGENİZ BU YAZ EŞİM OLACAK”

Mert Öcal, son paylaştığı fotoğrafla bu yaz evleneceklerini duyurdu. Sude Burcu ile yan yana karesine kişisel Instagram hesabından yer veren Öcal, “Yengeniz bu yaz eşim olacak, çok şükür” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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