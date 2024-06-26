Düğün var: Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu bu yaz evleniyor!

Survivor 2022’de yarışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunca ilk adımı atmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında nişanlanan çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da mücadele eden Sude Burcu ile Mert Öcal’ın ilişkileri yarışmadan sonra da devam etti. Geçtiğimiz Eylül ayında nişanlanan çift düğün hazırlıklarına başladı.

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Kendisinden 13 yaş küçük Sude Burcu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Mert Öcal, kız arkadaşını ailesinden istedi. Merasimin ardından yüzükler takıldı. Nişanlanan çift, fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.

“YENGENİZ BU YAZ EŞİM OLACAK”

Mert Öcal, son paylaştığı fotoğrafla bu yaz evleneceklerini duyurdu. Sude Burcu ile yan yana karesine kişisel Instagram hesabından yer veren Öcal, “Yengeniz bu yaz eşim olacak, çok şükür” dedi.