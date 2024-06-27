Mehmet Şef kameralardan sakladığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladı

TV8’in sevilen programı MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, çoğunlukla kameralardan gizlediği sol eline ne olduğunu ilk kez dünkü fragmanda açıkladı. Yalçınkaya, iki arkadaşıyla oynarken kaza geçirdiğini söyledi.

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MasterChef Türkiye’nin dün akşam yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmandaki duygusal anlar dikkat çekti. Şef Mehmet Yalçınkaya’nın daha önce geçirdiği kaza sonucu parmaklarını kaybettiği iddia ediliyordu. Yalçınkaya, bu konuya ilk kez açıklık getirdi.

YARIŞMACININ HİKAYESİ DUYGULANDIRDI

Son yayınlanan tanıtımda bir yarışmacı uzvunu traktörün pervanesine kaptırdığını söyledi. Duygulandığı görülen isme Mehmet Yalçınkaya, “Niye ağlıyorsun?” diye sordu. Bunun üzerine “Konusu açılınca hep gözlerim doluyor istem dışı. Hep saklandım bu yüzden. Artık saklanmak istemiyorum, hep özgür olmak istiyorum. Ben lanetlenmişim de sadece benim başıma gelecekmiş gibi düşünmek istemiyorum artık” cevabı geldi.

MEHMET YALÇINKAYA BAŞINA GELEN KAZAYI ANLATTI

Mehmet Yalçınkaya ise daha sonra başına gelen kazadan bahsetti. Sol elin parmaklarına kıyma makinesine kaptırdığı iddia edilen şef, “Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmesi benim elim. Benzer hikayelerimiz var aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken…” şeklinde konuştu.

Fragmandaki o diyalog sosyal medyada gündem oldu. Bu akşamki yeni bölümde ünlü şefin konuyla ilgili ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.