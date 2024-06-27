Değişimiyle gündem olan Derya Tuna’dan kafa karıştıran açıklama: Estetikle işim olmaz

Son günlerde yüz gerdirme işlemi yaptırdığı konuşulan Derya Tuna, hakkındaki iddialara cevap verdi. Tuna, “Ben babaanneyim, estetikle işim olmaz” cevabıyla kafaları karıştırdı.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna, gençleşmek için doktorun kapısını çalmıştı. Yüz gerdirme işlemi yaptırdığı konuşulan isim, söylentilere son noktayı koydu.

ÖNCESİ SONRASINI PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ikiz torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir adlı erkek torunlarını kucağına alan Derya Tuna, son paylaşımıyla gündeme gelmişti. 59 yaşındaki Tuna, son dönemde popüler olan yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Ardından öncesi sonrası pozlarını sosyal medyada paylaştı.

“BEN BABAANNEYİM, ESTETİKLE İŞİM OLMAZ”

Değişimiyle adından söz ettiren Derya Tuna, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Hürriyet’te yer alan haberde Tuna’nın estetik sorusuna verdiği cevap kafaları karıştırdı.

Tuna açıklamasında “Ben babaanneyim, estetikle işim olmaz ama böyle ufak dokunuşlar da önemli. Beni bilen bilir, doğallıktan yanayım ama estetiğe de karşı değilim” ifadelerini kullandı.