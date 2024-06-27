İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti ocak ayında dünyaya gelen ikiz erkek bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in yüzlerini ilk kez gösterdi. Genç anne baba bebeklerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede onlarca yorum ve beğeni geldi.

2021 yılında ses getiren bir düğünle dünya evine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Çift, bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, mutlu giden evliliklerini ikizlerle taçlandırdı. Çift, dünyaya gelen erkek bebeklere İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

3 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLMUŞTU

Bebeklerden biri 3 günlükken kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat oldu. Şefkatli, minik oğlu İbrahim Ayel'in yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından şu sözlerle anlatmıştı:

“Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon ol bacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlar geldi ki bana güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü her şey çok güzel olacak. Bu fotoğraf yoğun bakım ekibinin, aile gibi olduğumuz ve bizden desteğini çekmeyen çok güzel insanlarla bir anı.”

“BİRAZ ÇILGIN BİR AİLE” NOTUYLA PAYLAŞTILAR

Zor günleri geride bırakan karı koca, 5 ay sonra ikiz bebeklerinin yüzünü gösterdi. Çift, fotoğrafa “Biraz çılgın bir aile” notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede onlarca yorum ve beğeni geldi.

DEDE İBRAHİM TATLISES’E BENZETEN DE OLDU

Bazı kullanıcılar bebeklerden birini dede İbrahim Tatlıses’e benzetti. İki ünlü ismin takipçileri “Maşallah ikizlere” , “Çok güzeller” gibi yorumlarda bulundu.