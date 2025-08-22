Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede

Fenerbahçe tribünlerinin tanınan siması “Kadıköy Boğası” lakaplı Mustafa Başaran’ın hayatı beyaz perdeye taşındı. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın nereden izleneceği sinemaseverler tarafından merak ediliyor.

Seyirciler "Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir?" sorularının cevabını araştırıyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ ÇIKTI MI, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe'ye tutkusu, tavırları ve sıra dışı şahsiyetiyle dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın başrolde yer aldığı ve kendi hayatını canlandırdığı Kadıköy Boğası filmi 22 Ağustos 2025 Cuma günü vizyona girdi.

Yapımcılığını VistaMotion ile AZT Pictures’ın üstlendiği Kadıköy Boğası filmi sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

Kadıköy Boğası filminin kadrosunda başta Mustafa Başaran olmak üzere Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum gibi tanınan isimler rol alıyor.

Filmin dağıtımı ise TME Films tarafından yapılıyor.