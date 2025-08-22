Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede

Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran&#039;ın hayat hikayesi beyaz perdede
Fenerbahçe, Film, Sinema, Vizyon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe tribünlerinin tanınan ismi “Kadıköy Boğası” lakaplı Mustafa Başaran’ın hayatını konu alan film 22 Ağustos 2025’te vizyona girdi. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Kadıköy Boğası filminin başrolünde bizzat Başaran yer alıyor. Sinemaseverler filmin nerede izleneceğini merak ediyor.

Fenerbahçe tribünlerinin tanınan siması “Kadıköy Boğası” lakaplı Mustafa Başaran’ın hayatı beyaz perdeye taşındı. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın nereden izleneceği sinemaseverler tarafından merak ediliyor.

Seyirciler "Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir?" sorularının cevabını araştırıyor.

Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede - 1. Resim

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ ÇIKTI MI, NEREDEN İZLENİR? 

Fenerbahçe'ye tutkusu, tavırları ve sıra dışı şahsiyetiyle dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın başrolde yer aldığı ve kendi hayatını canlandırdığı Kadıköy Boğası filmi 22 Ağustos 2025 Cuma günü vizyona girdi.

Yapımcılığını VistaMotion ile AZT Pictures’ın üstlendiği Kadıköy Boğası filmi sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor.

Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede - 2. Resim

KADIKÖY BOĞASI FİLMİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

Kadıköy Boğası filminin kadrosunda başta Mustafa Başaran olmak üzere Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum gibi tanınan isimler rol alıyor.

Filmin dağıtımı ise TME Films tarafından yapılıyor.

Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdiİkinci emre kadar yasaklandı! Tunceli'de şap hastalığına kökten çözüm
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyor - HaberlerÜcretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyorSevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladı - HaberlerSevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladıÜniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor - HaberlerÜniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyorBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi? - HaberlerAltın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi?Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerFenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...