Testo Taylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kadıköy Boğası ile videosu tepki çekti

Taylan Özgüç Danyıldız kimdir, sosyal medyada Testo Taylan olarak bilinen fenomenin hayatı merak ediliyor. Peki, Taylan Özgüç Danyıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, hakkında merak edilenler ve yeniden gündeme gelme sebebi...

TESTO TAYLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPAR?

Sosyal medyada "Testo Taylan" olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız, 30 Ekim 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Taylan Özgüç Danyıldız, YouTuber olarak tanındı. Aynı zamanda vücut geliştirme sporcusu olan Danyıldız'ın videoları büyük bir kitle tarafından ilgi ile takip ediliyor. İçeriklerinde sokak röportajları, ev ziyaretleri de yer alıyor.

EĞİTİM HAYATI

Taylan Özgüç Danyıldız, fen lisesinin ardından eğitimine ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde devam etti.

TESTO TAYLAN'IN BOYU KAÇ?

Testo Taylan, yaklaşık 1.90 boyunda ve 100 kilonun üzerindedir.

TESTO TAYLAN'IN KADIKÖY BOĞASI İLE VİDEOSUNDA NE OLDU?

Testo Taylan'ın son videosu büyük tepki çekti. "Kadıköy Boğası" lakaplı engelli Mustafa Başaran ile çektiği "Kadıköy Boğası ile denizin ortasında" başlıklı videoda sansürsüz yayınladığı bir an dikkat çekti, eleştiriler peş peşe geldi. Tekne gezisi sırasında Kadıköy Boğası'nın altına kaçırdığı bir anı sansürsüz olarak yayınladı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Testo Taylan, geçtiğimiz aylarda Kocaeli'de komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile gözaltına alınmıştı.