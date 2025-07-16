Testo Taylan 13 yaşındaki çocuğa saldırdığı için gözaltına alındı! Olayın iç yüzünü isyan ederek anlattı

'Testo Taylan' adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, 13 yaşındaki hayranına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan fenomen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Kadıköy Boğası' adıyla bilinen Mustafa Başaran'la çektiği videoyla adını daha geniş kitlelere duyuran sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, bilinen adıyla Testo Taylan, Kocaeli’de 13 yaşındaki çocuğa saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ünlü fenomen ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananları sosyal medya hesabından anlatan Testo Taylan, bir grup çocuk ve gencin evine gelip taciz ettiğini söyledi.

"15 KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE GELİYORLAR"

Danyıldız'ın açıklaması şu şekilde:

"Ben şu an İzmit'teyim normalde burada oturmuyorum. Bir aile evi var bizim burada. Ben arada buraya geldiğimde bu evin konumundan dolayı beni inanılmaz rahatsız ediyorlar.

Evin bahçesine girmeler, evin ziline basmalar, evin önüne gelip küfredip kaçmalar. 10-15 kişilik gençler gruplar halinde geliyor. Ben onları defalarca uyardım ama anlamadılar.

İnsana zorla cinnet geçirt, küfret, ailevi değerlerine küfret... Sonunda sen suçlu oluyorsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım"