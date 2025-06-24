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Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Testo Taylan' olarak tanınan Taylan Özgüç Danyıldız'ın hayatı merak konusu haline geldi. Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medyada ürettiği eğlenceli içeriklerle öne çıkan bir isimdir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan ve Powerlifting sporuna yatkınlığıyla bilinen Testo Taylan'ın takipçi kitlesi oldukça fazladır.

Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medyada "Testo Taylan" adıyla ünlenmiş bir YouTuber, fenomen ve vücut geliştirme sporcusudur.

Çektiği eğenceli içerikleri sosyal medya hesabında paylaşmasıyla isminden söz ettiren Taylan, özellikle sokak röportajları ve ev ziyaretleri konusu üzerinden içerik çekmesiyle tanınıyor. Peki, Taylan Özgüç Danyıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylar...

Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor - 1. Resim

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Taylan Özgüç Danyıldız, 30 Ekim 1997 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Bu bilgiye bakıldığında, Haziran 2025 itibarıyla 27 yaşındadır. 

Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medyada "Testo Taylan" olarak nam salmış bir YouTuber, fenomen ve vücut geliştirme sporcusudur.

Eğlenceli ve mizahi içerikleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Taylan, özellikle sokak röportajları ve ev ziyaretleri videolarıyla tanınmaktadır. Aynı zamanda powerlifting ile spor kariyerine başlamış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim görmektedir.

Testo Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor - 2. Resim

KADIKÖY BOĞASI VİDEOSU İLE TEPKİ ÇEKTİ

Testo Taylan, son videosuyla eleştiri oklarını kendine doğru çevirdi."Kadıköy Boğası" lakaplı engelli Mustafa Başaran ile çektiği "Kadıköy Boğası ile denizin ortasında" başlıklı videoda, tekne gezisi sırasında Kadıköy Boğası'nın yaşadığı talihsiz bir anı (altına kaçırması) sansürsüz bir şekilde yayınlaması izleyiciler tarafından tepki aldı.

Engelli bir kişinin mahrem anlarının izinsiz olarak yayınlanması sebebiyle eleştiri alan Testo Taylan sosyal medyada tartışılan isimlerden biri oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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