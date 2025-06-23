Başbuğ Pınarbaşı kimdir, kaç yaşında? PFDK Başkanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifasının ardından Başbuğ Pınarbaşı yeni başkan olarak atandı Başbuğ Pınarbaşı kimdir hayatı ve biyografisi merak edildi.

TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Başbuğ Pınarbaşı geldi. Başbuğ Pınarbaşı kimdir, kaç yaşında merak edildi.

BAŞBUĞ PINARBAŞI KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da doğan Başbuğ Pınarbaşı, 1990'da Kayseri Lisesi'ni bitirdi. 1999'da 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukat olarak kariyerine devam eden Pınarbaşı, kendi hukuk bürosunu yürütüyor.

Spor hukuku alanında uzun süredir deneyimli olan isim pek çok spor kulübüne ve kuruma hukuk danışmanlığı yaptı. 2015 yılında tarihinde yapılan MHP 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

PFDK BAŞKANI KİM OLDU?

TFF, PFDK Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Av. Serhat Çetin’in istifa ettiğini duyurdu.

Boşalan başkanlık koltuğuna Başbuğ Pınarbaşı atanırken PFDK üyeliklerine ise Av. Abdullah Adır ve Av. Yusuf Ziya Taşkın getirildi.