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TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifasını duyurdu! Yerine gelen isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk&#039;ün istifasını duyurdu! Yerine gelen isim belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifa ettiğini, PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın atandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Demirtürk'ün yanı sıra Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in de istifalarını sunduğu belirtildi.

TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk'ün istifasını duyurdu! Yerine gelen isim belli oldu - 1. Resim

Demirtürk'ün istifasının ardından PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtilerek, "Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Taha Çalık ve Sayın Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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