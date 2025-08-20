Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadıköy Boğası filmi ne zaman vizyona girecek? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede!

Kadıköy Boğası filmi ne zaman vizyona girecek? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede!

- Güncelleme:
Kadıköy Boğası filmi ne zaman vizyona girecek? Mustafa Başaran&#039;ın hayat hikayesi beyaz perdede!
Sosyal medyada enerjik videolarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve “Kadıköy Boğası” lakabıyla tanınan Mustafa Başaran’ın renkli yaşamı, artık beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Fenerbahçe sevgisi, içten tavırları ve sıra dışı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken fenomen ismin hayat hikayesini konu alan Kadıköy Boğası filmi için geri sayım başladı.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kadıköy Boğası filmi 22 Ağustos 2025 Cuma günü Türkiye genelindeki sinema salonlarında gösterime girecek. Hazırlıkları tamamlanan filmin, vizyon tarihinden sonra farklı şehirlerde eş zamanlı olarak seyircilerle buluşması planlanıyor.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman vizyona girecek? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede! - 1. Resim

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NEREDE İZLENİR?

Kadıköy Boğası filmi vizyon sürecinde sadece sinema salonlarında gösterilecek. İzleyiciler, bilet alarak filmi sinemada deneyimleyebilecek.

Dijital platformlara gelmesi ise vizyon süresinin sona ermesi ve yapımcı ekibin anlaşmaları doğrultusunda netlik kazanacak. Şimdilik film için herhangi bir dijital yayın platformu açıklanmadı.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman vizyona girecek? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede! - 2. Resim

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadıköy Boğası filminin oyuncu kadrosunda hem tanıdık yüzler hem de başarılı oyuncular yer alıyor. Mustafa Başaran kendi hikayesini beyaz perdede canlandırırken, ona Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum eşlik edecek.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman vizyona girecek? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede! - 3. Resim

KADIKÖY BOĞASI FİLMİNİN KONUSU

Kadıköy Boğası filmi Mustafa Başaran’ın sosyal medyada tanınmasına vesile olan gerçek hayat hikayesini perdeye taşıyor. Filmde onun Fenerbahçe’ye duyduğu büyük tutku, samimiyeti, mizahi tavırları ve sokaktaki renkli hayatı anlatılacak.

Nişanlısı Rabia, dostu Çomar ve çevresindeki karakterlerle birlikte Kadıköy Boğası’nın eğlenceli ve duygu yüklü hikayesi sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

