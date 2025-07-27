Kadıköy Boğası'nın yanındaki kız İlayda Sumak kimdir, ne iş yapıyor?

Kadıköy Boğası lakabıyla isminden söz ettiren Mustafa Başaran, sempatik kişiliği ve enerjisiyle milyonların sevgisini kazanarak tanınırlığını arttırmıştır. Özellikle de Fenerbahçe taraftarları tarafından çok sevilen Murat Başaran, paylaştığı videolarla sık sık gündeme gelen bir isimdir. Kadıköy Boğası Mustafa'nın son videosunda yer alan İlayda'nın kim olduğu ise merak konusu haline geldi.

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden Kadıköy Boğası Mustafa'nın hayatı film oluyor. Instagram, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarda videoları milyonlarca kez izlenmiştir.

Kadıköy Boğasının yeni videosunda ise İlayda isimli genç bir kız vardı. İlayda'nın kendisine "Mustafa Abi" demesini isteyen Kadıköy Boğasının videosu kısa sürede içinde izlenme rekoru kırdı.

KADIKÖY BOĞASI’NIN YANINDAKİ İLAYDA KİM?