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Kadıköy Boğası'nın yanındaki kız İlayda Sumak kimdir, ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadıköy Boğası&#039;nın yanındaki kız İlayda Sumak kimdir, ne iş yapıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadıköy Boğası lakabıyla isminden söz ettiren Mustafa Başaran, sempatik kişiliği ve enerjisiyle milyonların sevgisini kazanarak tanınırlığını arttırmıştır. Özellikle de Fenerbahçe taraftarları tarafından çok sevilen Murat Başaran, paylaştığı videolarla sık sık gündeme gelen bir isimdir. Kadıköy Boğası Mustafa'nın son videosunda yer alan İlayda'nın kim olduğu ise merak konusu haline geldi.

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden Kadıköy Boğası Mustafa'nın hayatı film oluyor. Instagram, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarda videoları milyonlarca kez izlenmiştir.

Kadıköy Boğasının yeni videosunda ise İlayda isimli genç bir kız vardı. İlayda'nın kendisine "Mustafa Abi" demesini isteyen Kadıköy Boğasının videosu kısa sürede içinde izlenme rekoru kırdı. 

Kadıköy Boğası'nın yanındaki kız İlayda Sumak kimdir, ne iş yapıyor? - 1. Resim

KADIKÖY BOĞASI’NIN YANINDAKİ İLAYDA KİM?

Kadıköy Boğası Mustafa'nın hayatı sinemaya uyarlanıyor. Bu projede yer alacak isim ise genç oyuncu İlayda Sumak oldu. 
İlayda Sumak, Mustafa'nın nişanlısı Rabia karakterini oynayacaktır.
 
Kadıköy Boğası Mustafa'nın sosyal medyasında paylaştığı videoda yer alan İlayda Sumak henüz geniş kitleler tarafından tanınmasa da bu projeyle isminin duyurması bekleniyor.
Kadıköy Boğası'nın yanındaki kız İlayda Sumak kimdir, ne iş yapıyor? - 2. Resim

İLAYDA SUMAK NE İŞ YAPIYOR?

İlayda Sumak oyuncudur. Genç yeteneklerden biri olan Sumak, 2024 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Rüzgarlı Tepe" dizisinde "Merve Aslan" karakteriyle izleyici karşısına çıktı. İlayda Sumak oyunculuk kariyerinde başarılı bir şekilde ilerlemek istiyor. Son olarak "Kadıköy Boğası" filminde başrolde yer alarak ismini duyurmaktadır.  

Mustafa Başaran'ın hayatı beyaz perdeye aktarılırken "Kadıköy Boğası" adlı filmde Rabia karakteri oynayacak isim İlayda Sumak'tır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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