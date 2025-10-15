5G ihalesi öncesi önemli açıklamalar! Canlı yayında test etti: 10 kat daha hızlı

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"100 megabitle, 1 gigabit arasında değişen hızlara biz ulaştık. Ortamın kapalı-açık olması, kullanıcı sayısı, test edilen cihazların sayısı, test cihazlarının özelliklerine göre bu hız değişken olabiliyor. Olumlu sonuçlar gördük. Amacı da bu günlere sağlıklı gelebilmenin deneyimleriydi.

İlk etapta indirme hızını görüyoruz, 1.876'ler civarında. Bu 2 bine kadar çıkabiliyor. Gönderme hızı da 175'ler civarında. Bu rakamlar yeterli. Bu rakamlar bizim 5G'deki hızımızın artık onaylandığı rakamlardır. 4,5G'ye göre 10 kat daha hızlı rakamlardır.