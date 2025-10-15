5G ihalesi öncesi önemli açıklamalar! Canlı yayında test etti: 10 kat daha hızlı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin soruları cevapladı. Canlı yayında test ettiği 5G'nin, 4,5G'ye göre 10 kat daha hızlı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin yarın yapılacağını söyledi. Uraloğlu, "Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonemiz var, 22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek." dedi.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"100 megabitle, 1 gigabit arasında değişen hızlara biz ulaştık. Ortamın kapalı-açık olması, kullanıcı sayısı, test edilen cihazların sayısı, test cihazlarının özelliklerine göre bu hız değişken olabiliyor. Olumlu sonuçlar gördük. Amacı da bu günlere sağlıklı gelebilmenin deneyimleriydi.
İlk etapta indirme hızını görüyoruz, 1.876'ler civarında. Bu 2 bine kadar çıkabiliyor. Gönderme hızı da 175'ler civarında. Bu rakamlar yeterli. Bu rakamlar bizim 5G'deki hızımızın artık onaylandığı rakamlardır. 4,5G'ye göre 10 kat daha hızlı rakamlardır.
İHALESİ YARIN YAPILACAK
5G ihalesinin yarın olacak olmuş olması bizim için heyecan verici. Yılların hazırlığı ete kemiğe bürünmüş olacak. Biz bunu İstanbul Havalimanı'nda, TBMM'de, 4 büyük kulüplerin statlarında bunu deneyimledik. Yarın ihaleden sonra inşallah Nisan 2026'da ilk sinyalleri alacağız. Önce büyük şehirlerde, Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Bursa gibi merkezlerde ilk sinyalleri alacağız. Hepsini perdeypey hayata geçireceğiz. Tüm Türkiye'yi kapsaması 1 yılı alacak.
5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak.
Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonemiz var, 22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek."
