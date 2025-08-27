Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türkiye'de 5G devrimi! 2026 dönüşüm yılı olacak

Türkiye'de 5G devrimi! 2026 dönüşüm yılı olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de 5G devrimi! 2026 dönüşüm yılı olacak
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de 2026 yılında hizmete sunulması planlanan 5G teknolojisi ile devrim niteliğinde dönüşüm yaşanacak. İletişim süreçlerini hızlandırarak daha yüksek veri hızı, daha düşük gecikme ve daha geniş kapasiteyle birçok yeni imkanın kapısı aralanmış olacak.

Türkiye'de mobil haberleşme teknolojileri gelecek yıl 5G ile devrim niteliğinde dönüşüm yaşayacak. Resmi Gazete'nin 16 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi süreci asgari değerlerin belirlenmesiyle başladı.

30 CİVARI TESİSTE DENEYİMLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da ihale ilanının eylül-ekim döneminde yayımlanabileceğini ve 2026 yılı içinde 5G kullanımının yurt genelinde sunulabileceğini söyledi. Türkiye'de şu an 5G teknolojisi, 4 büyük takımın stadyumları, İstanbul Havalimanı ve aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bulunduğu 30 civarındaki tesiste deneyimlenebiliyor.

Türkiye'de 5G devrimi! 2026 dönüşüm yılı olacak - 1. Resim

2026 DÖNÜŞÜM YILI OLACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) büyük veri ve yapay zekaya ilişkin hazırladığı raporunda yer alan 5G ve ötesi teknolojilere ilişkin tespitler, yaşanacak dönüşümü ortaya koydu. Rapora göre, dünya genelinde kullanıcı sayısı giderek artan bu teknolojinin sağlayacağı kolaylıklar özetle şöyle:

- 5G, yeni teknolojilerin kullanımına imkan verecek. Son dönemde popüler hale gelen VR uygulamaları, nesnelerin interneti kavramının, otonom araçların ve Metaverse tecrübesinin, 5G teknolojisiyle ivme kazanması bekleniyor. Büyük veri, yapay zeka, bulut bilişim, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojiler son dönemde hızla yaygınlaşmıştı.

- İnternette 5G ile daha yüksek hıza geçilecek. Bu teknolojide geçen yıl laboratuvar ortamında 7,5 Gbit/saniye hıza ulaşıldı. Gerçek şebekelerde ölçülen hız 4,7 Gbit/saniyeyi geçti. Türkiye'de 2026 itibarıyla sunulacak 5G, kullanıcılara yüksek veri hızı, daha düşük gecikme ve daha geniş kapasite imkanı sağlayacak. Veri indirme hızı süresinin 1-10 milisaniyeler seviyesine inmesi bekleniyor.

Türkiye'de 5G devrimi! 2026 dönüşüm yılı olacak - 2. Resim

- Kapasite artacak. Yüksek kapasiteyle çalışabilme özelliğine sahip olacak 5G, 20 milyardan fazla bağlı cihaza 1 gigabayta kadar iletim hızı sunacak. Bu da birçok sektörde önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

- Daha verimli frekans kullanımı ve bant genişlikleri farklı imkanlar ortaya çıkaracak. 5G'nin getireceği ultra hız ve kapasite, minimum gecikme süreleriyle birleşince kullanılan servislerin yetenekleri de tamamen kişiselleştirilebilecek.

- 5G, kullanılan servise göre kapasite planlaması imkanı verecek. "Slicing" adı verilen şebeke kapasitesinin bölümlenerek sunulmasıyla şebeke farklı ihtiyaçlara göre kaynak ayırabilir hale gelecek. Bu özellik sayesinde bir bina içinde farklı katlara veya aynı evin içinde farklı odalara dahi uygun şebeke özellikleri tanımlanabilecek.

- Bu teknolojiyle yüksek hızla hareket halindeyken bile kesintisiz iletişim olacak. Saatte 500 kilometre ve üzeri hızlarda hareket halindeyken dahi akıllı cihazlar iletişimlerine kesintisiz olarak devam edebilecek.

- 5G ile enerji tasarrufu da artacak. Akıllı cihazlar, 5G şebekesi sayesinde daha verimli pil kullanımına sahip olacak. Böylece enerji kullanımında yüzde 90'lara varan tasarruf sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İzmir Körfezi'nden gelen görüntüler korkunç! Ölümler çoğaldı, poşet yetmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son 3 deneme başarısız olmuştu! 10'uncu test istenildiği gibi oldu - TeknolojiHerkes o ana kilitlendi! 10'uncu defa...iPhone 17 ne zaman çıkacak! Lansman tarihi belli oldu - TeknolojiiPhone 17'nin çıkacağı tarih belli oldu!Elon Musk'tan Apple ile OpenAI'a dava! Milyarlarca dolarlık tazminat istiyor - TeknolojiMilyarlarca dolarlık tazminat istiyorPopüler sohbet uygulamasına erişim engeli! Kullanıcılar şaşkın - TeknolojiPopüler sohbet uygulamasına erişim engeliDehümanizasyon tehlikesi: Altman ve Musk teknolojiyi insan vücuduna yerleştirmek için yarışıyor! - TeknolojiDehümanizasyon tehlikesi!2,5 milyar Gmail kullanıcısı tehlikede! Hackerler Google veri tabanına girdi - Teknoloji2,5 milyar Gmail kullanıcısı tehlikede!
Sonraki Haber Yükleniyor...